Keanu Reeves e Seth Rogen | da flop al cinema a seconda chance su Starz il 14 febbraio

Keanu Reeves e Seth Rogen tornano in tv con una nuova commedia. Dopo il flop al cinema con

“Good Fortune”: La Commedia con Keanu Reeves e Seth Rogen Tenta la Svolta in Streaming Dopo il Flop al Cinema. La commedia fantasy “Good Fortune”, interpretata da Keanu Reeves e Seth Rogen e diretta da Aziz Ansari, sarà disponibile su Starz a partire dal 14 febbraio. Il film, che non ha convinto il pubblico americano incassando solo 26 milioni di dollari con un budget di 30, cambia strategia puntando sulla piattaforma di streaming per raggiungere un pubblico più ampio. Questa decisione riflette le crescenti difficoltà per le commedie di genere di trovare successo nelle sale cinematografiche. Un Incasso Deludente e una Nuova Strategia Distributiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Keanu Reeves e Cameron Diaz si sono incontrati di nuovo a Santa Monica, durante la presentazione dei palinsesti di Apple Tv+.

Apple TV, tra film e serie: sì, siamo stati a Los Angeles per scoprire i titoli in arrivo.

Reunion per Keanu Reeves e Cameron Diaz a 30 anni dal loro primo film insieme che fu un grande flop. Speriamo che "Outcome" sia meglio - facebook.com facebook