Kate Middleton la bellissima Principessa saudita che è identica a lei

Kate Middleton è rimasta in Inghilterra a badare ai tre figli, George, Charlotte e Louis, mentre la Monarchia vacilla sotto lo scandalo Epstein e William è in Arabia Saudita in visita ufficiale. Kate Middleton, William in Arabia Saudita si dà al calcio. Kate Middleton si è unita a suo marito William in una dichiarazione di condanna e presa di distanza da Andrea, non senza dimenticare le vittime di abusi. Poi il Principe del Galles è partito per l’Arabia Saudita. Un viaggio delicato sotto molti aspetti, ma importante per la Corona e i legami con quel Paese. Kate è rimasta a casa. Mentre William, in visita ufficiale, ha incontrato il Principe ereditario dell’Arabia Saudita è Mohammed bin Salman. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante la messa di Natale, la Principessa Charlotte ha indossato un cappotto che richiama con fedeltà lo stile di Kate Middleton, sottolineando l’evoluzione e la continuità dell’abbigliamento reale.

La tempesta scatenata dal caso #Epstein si abbatte sull’Inghilterra. Per la prima volta il Principe William e la Kate Middleton si dicono “preoccupati per le rivelazioni e vicini al dolore delle vittime”. Ma a tremare è anche il governo Keir #Starmer. #Tg1 Natalia A - facebook.com facebook

