Kaladze | Non è più il mio Milan Inzaghi era incredibile Ibra il più forte che ho marcato

Kakhaber Kaladze torna a parlare del suo passato con il Milan e non nasconde il suo dispiacere. L’ex difensore, ora sindaco di Tbilisi, dice che il club di oggi non è più quello che ricordava e ammette che Inzaghi era un attaccante incredibile, mentre Ibra resta il più forte che abbia mai marcato. Con parole dirette, Kaladze rivela anche alcuni aneddoti sui suoi momenti in rossonero.

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan per quasi dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del georgiano, che, in maglia rossonera, ha giocato 284 partite, segnato 13 gol e vinto 8 trofei (tra cui 2 Champions League) prima di concludere la sua carriera con un paio di anni nel Genoa. Sul suo esordio con la maglia del Milan, datato 4 febbraio 2001: «Ricordo benissimo quella partita: vincemmo 1-0 contro la Reggina con un gol di Leonardo e io fui molto soddisfatto della mia prova».

Kaladze ricorda i tempi d’oro della Serie A, quella degli anni in cui il campionato italiano era il più forte d’Europa.

Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore.

