Kaladze | Non è più il mio Milan Esordio? Me la ricordo benissimo quella partita

Kakhaber Kaladze torna a parlare del suo passato rossonero e non le manda a dire. L’ex difensore georgiano ha detto chiaramente che oggi il Milan non è più la stessa squadra che aveva lasciato. Ricorda bene il suo esordio in maglia rossonera, ma ora guarda avanti, con un certo dispiacere. «Non è più il mio Milan», ha ripetuto. La sua intervista è arrivata in una fase di cambiamenti per il club, e le sue parole fanno discutere tra i tifosi.
Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, squadra in cui ha militato per quasi dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010),è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i tanti argomenti discussi, Kaladze ha voluto soffermarsi sul suo esordio in rossonero, avvenuto nel lontano febbraio del 2001, ma non solo. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul suo esordio con la maglia del Milan, datato 4 febbraio 2001: «Ricordo benissimo quella partita: vincemmo 1-0 contro la Reggina con un gol di Leonardo e io fui molto soddisfatto della mia prova». LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Kaladze: "Senza Silvio non è più il mio Milan. Nel 2008 chiamò Putin e... fermò la guerra in Georgia"
L’ex difensore del Milan e ora sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, torna a parlare del suo passato rossonero.
