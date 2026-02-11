Kaladze | Non è più il mio Milan Esordio? Me la ricordo benissimo quella partita

Kakhaber Kaladze torna a parlare del suo passato rossonero e non le manda a dire. L’ex difensore georgiano ha detto chiaramente che oggi il Milan non è più la stessa squadra che aveva lasciato. Ricorda bene il suo esordio in maglia rossonera, ma ora guarda avanti, con un certo dispiacere. «Non è più il mio Milan», ha ripetuto. La sua intervista è arrivata in una fase di cambiamenti per il club, e le sue parole fanno discutere tra i tifosi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.