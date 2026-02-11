Kaladze | Leao? Lo ritengo un pezzo fondamentale per un Milan che vuole vincere

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha detto che Leao è un giocatore fondamentale per il modo in cui il Milan vuole vincere. Kaladze ha sottolineato la sua importanza e il suo ruolo nel progetto della squadra, senza troppi giri di parole.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore georgiano del Milan ha voluto spendere alcune parole anche sui singoli, soffermandosi in particolare su Rafael Leao e Strahinja Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Rafael Leão: «So che in Italia viene molto criticato, ma è fortissimo sia fisicamente che tecnicamente. Lo ritengo un pezzo fondamentale per un Milan che vuole tornare a vincere, senza se e senza ma». LEGGI ANCHE: Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

