Kaladze | Inzaghi era incredibile attaccante formidabile Ibrahimovic il più forte da marcare

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato di alcuni dei suoi avversari più difficili. Ricorda Inzaghi come un attaccante incredibile, davvero formidabile da marcare. Anche Ibrahimovic, invece, lo definisce il più forte da affrontare, una sfida che gli è rimasta impressa nella memoria.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, squadra in cui ha militato per quasi dieci stagioni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo aver speso alcune parole legate al suo esordio in rossonero, l'ex difensore georgiano ha voluto parlare di Filippo Inzaghi, suo ex compagno al Milan, e su quale sia stato il calciatore più difficile da marcare in assoluto. Ecco, di seguito, le sue parole: Su Filippo Inzaghi: «Pippo era incredibile. In allenamento lo prendevamo in giro perché non riusciva a fare dieci palleggi. Però ragazzi, aveva qualcosa d’innato che lo rendeva un attaccante formidabile». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Kakhaber Kaladze torna a parlare del suo passato con il Milan e non nasconde il suo dispiacere.

Kaladze ricorda i tempi d’oro della Serie A, quella degli anni in cui il campionato italiano era il più forte d’Europa.

