Kaladze dice tutto | Quando arrivai io la Serie A era il miglior campionato d’Europa Maldini Inzaghi e altri…

Kaladze apre il suo passato in Italia, ricordando i tempi in cui la Serie A era in cima al calcio europeo. Racconta di essere arrivato in un campionato molto competitivo, con grandi campioni come Maldini e Inzaghi. Dice che il livello era altissimo e che il calcio italiano aveva ancora il suo fascino. Ora, però, tutto è cambiato, e lui lo ha visto da vicino.

Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Calciomercato Juve, Spalletti spinge per quel nerazzurro: il club fissa il prezzo. Le ultime in vista di giugno Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Totti Roma, il ritorno prende forma: un dettaglio può cambiare tutto. La mossa dei Friedkin Araujo si racconta: «Ho avuto a che fare con l’ansia per un anno e mezzo, che si è trasformata in depressione e giocavo così» De Zerbi Marsiglia, è finita! Accordo per la rescissione consensuale, il comunicato del club Feyenoord, periodo complicato per la squadra di van Persie: i numeri parlano chiaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri…» Approfondimenti su Kaladze Maldini Serie B, il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova: E’ la miglior difesa del campionato ma… Il Palermo di Inzaghi si ferma contro il Mantova, confermando la propria solidità difensiva, la migliore del campionato. McTominay: “Per me stare a Napoli è ancora un po’ surreale, mia madre era incredula quanto me quando arrivai” Scott McTominay ha raccontato di sentirsi ancora un po’ surreale a Napoli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Kaladze Maldini Kaladze svela: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa e c’erano top mondiali come la Lazio»L’ex difensore del Milan Kaladze, oggi sindaco di Tbilisi, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ripercorrendo la sua carriera e parlando del calcio italiano di ieri e di oggi. lazionews24.com Kaladze: Tutto il calcio italiano è cambiato. Leao fondamentale per il MilanPer Kakhaber Kaladze non è più il Milan dei suoi tempi. L'ex difensore rossonero ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna. tuttomercatoweb.com Delirio in Brera a Milano per #Ibrahimovic tedoforo Alla fine dice: “Sono il Dio di Milano” Tutte le immagini complete - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.