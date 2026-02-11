Kaladze | Chiesi a Berlusconi di fermare la guerra in Georgia lui chiamò Putin davanti a me e arrivò la pace

Kakhaber Kaladze, ora sindaco di Tblisi, si trova a Milano e si rivela in un’intervista che mescola ricordi e politica. Kaladze ricorda di aver chiesto a Berlusconi di intervenire per fermare la guerra in Georgia. Secondo lui, l’ex premier italiano ha chiamato Putin davanti a lui e, grazie a quel gesto, si è arrivati alla pace. Una storia che mette in luce un episodio poco noto, ma che ancora oggi resta impresso nella memoria dell’ex calciatore e politico georgiano.

Kakhaber Kaladze, per tutti solo Kakha, oggi è sindaco di Tblisi, in Georgia. E' a Milano e la Gazzetta dello Sport ne approfitta per una intervista- nostalgia un po' (molto) politica. Kaladze dice per esempio che il Milan non è più il Milan " perché non c'è più Silvio Berlusconi. E più in generale è cambiato tutto il calcio italiano. Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d'Europa e c'erano top mondiali non solo al Milan, all'Inter o alla Juve, ma anche al Parma, alla Fiorentina, alla Lazio o alla Roma. Oggi c'è molta meno qualità a livello tecnico". Ricorda Pippo Inzaghi ( "in allenamento lo prendevamo in giro perché non riusciva a fare dieci palleggi.

