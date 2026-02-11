Kaladze | Allegri sta facendo un buon lavoro ha riportato la giusta mentalità Ha ragione quando…
Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, dice che Allegri sta facendo un buon lavoro e ha riportato la giusta mentalità. Lo ha detto in un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'.
Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, am non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul Milan fuori dalla Champions League: «Come potrebbe non farmi effetto? L’ultima giornata del girone è stata uno spettacolo, ma a un certo punto me lo sono proprio detto: “Manca qualcosa”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
