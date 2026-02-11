Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, dice che Allegri sta facendo un buon lavoro e ha riportato la giusta mentalità. Lo ha detto in un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'.

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, am non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul Milan fuori dalla Champions League: «Come potrebbe non farmi effetto? L’ultima giornata del girone è stata uno spettacolo, ma a un certo punto me lo sono proprio detto: “Manca qualcosa”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Kaladze: "Allegri sta facendo un buon lavoro, ha riportato la giusta mentalità. Ha ragione quando…"

Francesco Baiano ha commentato il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan, sottolineando l'importanza del focus sui risultati.

In vista della 22ª giornata di Serie A, Allegri ha commentato la visita di Cardinale e il momento del Milan.

