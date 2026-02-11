Juventus Vlahovic ci tiene davvero alla Juve?

Dusan Vlahovic si commuove dopo il gol segnato al 96esimo contro la Lazio. L’attaccante serbo ha festeggiato con tutta la forza, dimostrando di tenere molto alla maglia bianconera. La sua esultanza è arrivata nel momento più difficile, subito dopo il gol di Pierre Kalulu, e ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Vlahovic sembra voler dimostrare il suo attaccamento alla Juventus e la voglia di fare grande questa squadra.

Non è passata inosservata l'esultanza di Dusan Vlahovic dopo il gol al 96esimo segnato da Pierre Kalulu nella sfida contro la Lazio. L'appello di Balzarini a Vlahovic Gianni Balzarini ha parlato dell'esultanza di Dusan Vlahovic dopo il gol segnato ieri sera da Pierre Kalulu contro la Lazio: " Mancava quell'attaccante lì.

