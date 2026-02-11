juventus sarri a douglas costa che cosa potevi essere

Dopo la partita, Sarri si rivolge a Douglas Costa con un messaggio diretto: “Che cosa potevi essere”. L’ex attaccante della Juventus, ora al Chievo, era ospite negli studi di DAZN e ha ascoltato le parole dell’allenatore biancoceleste. Un momento che mette in luce i rimpianti per un talento che avrebbe potuto fare di più.

Il presidente del Chievo, Pietro Laterza, ha recentemente commentato l’approdo di Douglas Costa in Serie D.

In questa puntata di Primo Tempo, analizziamo il ruolo di Douglas Costa nella Juventus e il motivo per cui la società investe in giovani provenienti da altre squadre.

