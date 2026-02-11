Juventus Ilic Vlahovic in campo a Marzo
La Juventus potrebbe rivedere Vlahovic in campo tra qualche settimana. Dusan Ilic, il preparatore atletico della Serbia, ha detto che il ritorno del bomber serbo dovrebbe avvenire all’inizio di marzo. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.
Vlahovic verso il rientro? Dusan Ilic, preparatore atletico della Serbia, ha parlato a Tuttosport delle condizioni di Dusan Vlahovic: “Credo che a inizio marzo rivedremo Vlahovic in campo. Può accadere qualsiasi cosa fino a fine stagione, ma andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve aveva parlato con l’Atletico Madrid, L'articolo Juventus, Ilic “Vlahovic in campo a Marzo” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Vlahovic
Juventus: Vlahovic verrà operato domani a Londra. Rientro previsto a marzo
Juventus, Vlahovic operato a Londra: per il serbo stop di 14 settimane, tornerà a marzo
LA JUVENTUS È GIÀ SPALLETTIANA E VLAHOVI-CENTRICA
Ultime notizie su Juventus Vlahovic
Argomenti discussi: Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, secondo me andrà...: parla chi gli ha cambiato la vita; Andrà al Barcellona: il preparatore atletico della Serbia spoilera il futuro di Vlahovic e anticipa l'addio alla Juve; Ilic (preparatore Serbia): Vlahovic ama l’Italia, ma secondo me andrà al Barcellona; Vlahovic via dalla Juve? Il preparatore della Serbia Ilic non ha dubbi: Andrà al Barcellona, per me. Poi il commento sui tempi di recupero dell'attaccante.
Vlahovic Juve, tutto pronto per il ritorno in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso»Vlahovic Juve, tutto pronto per il ritorno in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso» A rivederlo esultare a bordo campo per il gol di Kalulu, la domanda è sorta spontanea: q ... calcionews24.com
Juventus, quando torna Vlahovic dall’infortunio: le ultimissimePunto interrogativo sull'infortunio di Vlahovic e sui possibili tempi di recupero. Come confermato dal direttore sportivo ... fantamaster.it
L'amico preparatore serbo Ilic dice che Dusan può andare #Barcellona Ma un tentativo per trattenerlo la Juve lo farà #juventus - facebook.com facebook
#Vlahovic #Juve Ilic svela a sorpresa x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.