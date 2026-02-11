Juventus Ilic Vlahovic in campo a Marzo

La Juventus potrebbe rivedere Vlahovic in campo tra qualche settimana. Dusan Ilic, il preparatore atletico della Serbia, ha detto che il ritorno del bomber serbo dovrebbe avvenire all’inizio di marzo. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora ci sono buone speranze di rivederlo presto in campo.

Vlahovic verso il rientro? Dusan Ilic, preparatore atletico della Serbia, ha parlato a Tuttosport delle condizioni di Dusan Vlahovic: "Credo che a inizio marzo rivedremo Vlahovic in campo. Può accadere qualsiasi cosa fino a fine stagione, ma andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve aveva parlato con l'Atletico Madrid,

