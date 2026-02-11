Juventus Forward presentato il nuovo progetto Chiellini | L’innovazione fa parte della storia della Juve E Comolli cita Agnelli – VIDEO

La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo progetto allo Stadium, con Chiellini che ha sottolineato come l’innovazione sia sempre stata nel DNA della squadra. Durante l’evento, anche Comolli ha citato Agnelli, rafforzando l’idea che la società punta a rinnovarsi mantenendo le sue radici. I tifosi sono curiosi di vedere quali novità arriveranno in campo.

di Marco Baridon Juventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli. (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il più recente programma di innovazione del Club. È uno spazio di co-creazione che incoraggia la collaborazione interna e l’integrazione con l’ecosistema esterno dell’innovazione (composto da Istituzioni, Start-up, Acceleratori). Forward, una fusione tra anima aziendale e sportiva, ha il ruolo di facilitatore, con l’obiettivo di favorire le condizioni necessarie per generare, appunto, innovazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

