Juventus Forward presentato il nuovo progetto Chiellini | L’innovazione fa parte della storia della Juve E Comolli cita Agnelli – VIDEO
La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo progetto allo Stadium, con Chiellini che ha sottolineato come l’innovazione sia sempre stata nel DNA della squadra. Durante l’evento, anche Comolli ha citato Agnelli, rafforzando l’idea che la società punta a rinnovarsi mantenendo le sue radici. I tifosi sono curiosi di vedere quali novità arriveranno in campo.
di Marco Baridon Juventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli. (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il più recente programma di innovazione del Club. È uno spazio di co-creazione che incoraggia la collaborazione interna e l’integrazione con l’ecosistema esterno dell’innovazione (composto da Istituzioni, Start-up, Acceleratori). Forward, una fusione tra anima aziendale e sportiva, ha il ruolo di facilitatore, con l’obiettivo di favorire le condizioni necessarie per generare, appunto, innovazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Juventus Forward
Juventus Forward, svelato il nuovo progetto d’innovazione. Chiellini: «L’innovazione è nel dna della Juve». Comolli richiama la visione di Agnelli
La Juventus ha presentato ufficialmente il suo nuovo hub di innovazione, chiamato Juventus Forward.
Chiellini a DAZN: «Siamo felicissimi di Spalletti. Fa parte del presente e del futuro della Juve, ma non c’è fretta per il rinnovo»
Giorgio Chiellini dà una buona notizia ai tifosi della Juventus.
Ultime notizie su Juventus Forward
Juventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita AgnelliJuventus Forward, presentato il nuovo progetto allo Stadium. Chiellini: «L’innovazione fa parte della storia della Juve». E Comolli cita Agnelli (inviato all’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il p ... juventusnews24.com
Juventus Forward, il nuovo hub d’innovazione bianconero. Chiellini: «L’innovazione è parte della nostra identità». Comolli cita AgnelliJuventus Forward, il nuovo hub d’innovazione bianconero. Chiellini: «L’innovazione è parte della nostra identità». Comolli cita Agnelli (inviato dall’Allianz Stadium) – Juventus Forward è il nuovo pro ... calcionews24.com
Juventus Forward: un'iniziativa che rappresenta il cuore pulsante dell’open innovation bianconera Scopri di più dell'evento di oggi all'Allianz Stadium juve.it/JuventusForward x.com
Juventus, Comolli e Chiellini presentano la Forward Squad: di che cosa si tratta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.