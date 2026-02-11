Juventus | Ederson nel mirino?

La Juventus si muove concreta per portare Ederson in squadra. La società bianconera sta accelerando le trattative per assicurarsi un rinforzo importante a centrocampo già per la prossima stagione. La scelta sembra presa, ora si aspetta solo l’ok definitivo, mentre i tifosi sperano in un colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La Juventus accelera concretamente per Ederson come rinforzo di primissimo piano per il centrocampo nella prossima stagione. Il mediano brasiliano classe 1999, in forza all’Atalanta dal 2022, è considerato dal club bianconero il profilo ideale per completare il reparto mediano nel 4-2-3-1 fluido di Luciano Spalletti. Secondo le ultime informazioni, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

