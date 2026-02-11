Juventus Di Canio boccia i bianconeri Squadra non di livello

La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio in casa, ma il giudizio di Di Canio non è positivo. L’ex calciatore ha commentato il lavoro di Spalletti e ha detto che la squadra non è all’altezza di un livello superiore. La sua analisi mette in discussione la qualità attuale dei bianconeri, che non sembrano convincere nei recenti incontri.

