Juventus Di Canio boccia i bianconeri Squadra non di livello
La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio in casa, ma il giudizio di Di Canio non è positivo. L’ex calciatore ha commentato il lavoro di Spalletti e ha detto che la squadra non è all’altezza di un livello superiore. La sua analisi mette in discussione la qualità attuale dei bianconeri, che non sembrano convincere nei recenti incontri.
Di Canio boccia la Juventus Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio ha analizzato il lavoro di Luciano Spalletti e il livello complessivo della Juventus in seguito al pareggio 2-2 in casa contro la Lazio. “ Spalletti ha detto che servono giocatori importanti, tecnici. In modo delicato, dice quello che pensiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, Di Canio boccia Guido Rodriguez “Un Locatelli più debole”
Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, ha espresso giudizi critici su Guido Rodriguez, definendolo “un Locatelli più debole”.
Di Canio consiglia il mercato Juventus: «A gennaio prenderei un profilo di questo tipo». E fa due nomi che scaldano i tifosi bianconeri
Paolo Di Canio svela le sue preferenze per il mercato di gennaio della Juventus, suggerendo un profilo specifico da acquistare.
Argomenti discussi: Di Canio: Rigore Napoli? Stanno diventando un tamtam fastidioso. Proteste Juventus su Cabal...
Di Canio: La Juventus è dominante contro le squadre abbordabiliPaolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione della Juventus contro il Parma: A parte i gol, tanti, ma sono tutti coinvolti, Conceicao dalla parte opposta arriva ... tuttojuve.com
Juventus, Di Canio: ‘Anche arrivasse un giocatore evoluto rischierebbe di naufragare’La Juventus ritrova la vittoria in Champions League battendo per 2-0 il Pafos, un successo importante per la classifica ma che non basta a dissipare i dubbi legati al carattere della squadra. Ancora ... it.blastingnews.com
Paolo DI CANIO ha parlato in una breve intervista sul presunto RIGORE Cabal-Gila in JUVENTUS-LAZIO: ecco il suo pensiero, piuttosto netto... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #DiCanio #intervista #JuventusLazio #rigore #GilaCab - facebook.com facebook
Juventus XI, 1991/92. (Photo: imago/Buzzi) Top: Marocchi, Casiraghi, Stefan Reuter, Julio Cesar, Jurgen Kohler. Bottom: Conte, Di Canio, Baggio, Carrera, Galia, Peruzzi. x.com
