Juve Primavera Leone show contro l’Inter | gol da centrocampo per il talento bianconero Cosa ha fatto!? – VIDEO

Nel finale di partita, Leone ha fatto il colpo del match. Ha preso la palla a metà campo, ha visto il portiere fuori dai pali e ha scagliato un tiro che si è insaccato alle sue spalle. Gol spettacolare, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi bianconeri presenti allo stadio. È stato un colpo di genio del giovane talento, che ha regalato alla Juve Primavera una vittoria importante contro l’Inter.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, nel finale Leone riesce a mettere a segno una rete davvero bella direttamente da centrocampo. Ecco cosa è successo. Il calcio giovanile italiano ha vissuto una giornata destinata a restare impressa nella memoria collettiva, grazie a una prodezza balistica che ha ridefinito i confini dell'impossibile. Durante la partita di Coppa Italia contro l'Inter, terminata 3-0, la Juve Primavera ha trovato in Leone l'eroe inaspettato, capace di trasformare una normale azione di gioco in un capolavoro da consegnare agli annali. Il talento bianconero ha firmato una rete che sta già facendo il giro del mondo, confermando come il vivaio di Torino sia una fucina di campioni dotati di tecnica e coraggio fuori dal comune.

