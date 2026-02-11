Juve Holm avvisa l’Inter | Sabato gara decisiva Yildiz? Impressionante

Emil Holm avverte l’Inter: “Sabato gara decisiva”. L’esterno svedese, arrivato a Torino da Bologna, si presenta con una predica chiara: la partita contro i nerazzurri sarà fondamentale per il cammino della Juventus. Dopo i primi giorni in bianconero, Holm si dice impressionato e pronto a dare il massimo.

Emil Holm rompe il silenzio dopo i primi giorni da calciatore della Juventus. L’esterno svedese, arrivato a Torino negli ultimi sussulti del mercato invernale via Bologna, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sue prime sensazioni nel mondo bianconero. Un inserimento che l’ex Spezia definisce “naturale” grazie al supporto del gruppo e dello staff di Luciano Spalletti, ma che ha già regalato a Holm un’evidenza tecnica sopra la media: il talento di Kenan Yildiz. “È forte, mi ha impressionato subito”, ha ammesso lo svedese, sottolineando come le qualità del numero 10 siano balzate all’occhio fin dai primi contrasti in allenamento alla Continassa.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Goran Pandev ha sottolineato l'importanza della sfida tra Inter e Napoli, definendola già decisiva per il destino dello scudetto.

La Juventus ha chiuso l’accordo con il Nizza per Jeremie Boga.

