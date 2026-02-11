La Juventus ha deciso di affiancare Spalletti alla guida tecnica, una mossa che ha sorpreso molti. Ottolini, uno dei dirigenti, si mostra soddisfatto del lavoro del nuovo allenatore. La società non era abituata a cambiare così spesso in breve tempo, ma adesso sembra puntare sulla stabilità con l’ex tecnico del Napoli. I tifosi attendono con curiosità di vedere come reagirà la squadra.

Torino, 11 febbraio 2026 – Non è mai stato da Juve mettere sulla propria panchina tre allenatori diversi in pochi mesi. Eppure è successo, ma ora dalla Continassa si cerca continuità tecnica, per dare vita a un ciclo vincente a medio termine con Luciano Spalletti alla guida. Prima Thiago Motta, avventura è mai decollata, poi Igor Tudor che ha tenuto la Juve in Champions, ma in estate sono montate le voci su Antonio Conte e la permanenza del croato è stata subito vista come precaria, infatti pure in questo caso il rendimento non è stato sufficiente, e così alla fine è arrivato Luciano Spalletti, a cui la Juventus si è affidata per ricostruirsi, rigenerarsi e riportarsi al livello che merita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve e Spalletti avanti assieme, Ottolini: “Siamo contenti del suo lavoro”

Approfondimenti su Juve Spalletti

La Juventus conferma l’interesse per Yildiz e si muove sul fronte McKennie.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pafos, Luciano Spalletti ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra, evidenziando alcune situazioni imbarazzanti e i limiti attuali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Con questa Spalletti è passato al livello successivo #shorts

Ultime notizie su Juve Spalletti

Argomenti discussi: Juventus, Ottolini: 'Convinti che si andrà avanti con Spalletti. McKennie e Vlahovic...'. Video; Grazie a Spalletti adesso la Juventus è una squadra (ma un centravanti serviva); Il ds Juve Ottolini parla dei rinnovi di Vlahovic, McKennie e Spalletti; Il Ds della Juve anticipa il rinnovo di Spalletti: Siamo convinti che si andrà avanti!.

Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna ConceicaoLa Juventus, oggi, riprenderà la preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Ieri, i bianconeri hanno goduto di un giorno di riposo. tuttomercatoweb.com

Ottolini avvicina Spalletti al rinnovoJuventus, Ottolini blinda Spalletti: rinnovo vicino. A San Siro è sfida totale, anche tra i fratelli Thuram La Juventus riparte tra alti e bassi ma con una certezza: la ... tuttojuve.com

Stramaccioni non ha dubbi Cos'ha detto su Inter Juve https://www.juventusnews24.com/stramaccioni-parole-inter-juve-spalletti/ - facebook.com facebook

#Thuram: “Spalletti è stato uno dei primi”. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata… x.com