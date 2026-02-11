JustMe Milano | un invito speciale firmato Claudia Peroni

Questa sera Milano si anima con un evento speciale. Claudia Peroni invita il pubblico a partecipare a una serata dedicata ai Giochi Olimpici Invernali. Un appuntamento che promette di unire sport, musica e tanta energia nel centro della città. La partecipazione è aperta a tutti, pronti a vivere un momento di festa e condivisione.

Di Davide Cannata Un appuntamento imperdibile nel cuore di Milano per celebrare lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali insieme a. Un appuntamento imperdibile nel cuore di Milano per celebrare lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali insieme a una delle protagoniste più amate della TV italiana Mentre il medagliere inizia a popolarsi e l'emozione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 avvolge ogni angolo della città, Milano si prepara a una notte speciale per celebrare questo momento storico. Domani, giovedì 12 febbraio, la celebre giornalista e conduttrice Claudia Peroni, da sempre legata al mondo dello sport, ospiterà un evento esclusivo nell'elegante cornice del JustMe Milano.

