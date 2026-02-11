Judo Ok Arezzo bilancio positivo dopo il 5° Memorial Sesio Famà di Spello

Nel fine settimana si è tenuto a Spello il 5° Memorial Sesio Famà, un evento che ormai si ripete da anni nel calendario del judo giovanile. Molti giovani atleti si sono sfidati sul tatami, dimostrando impegno e passione. La competizione si è conclusa con un bilancio positivo per il Judo Ok Arezzo, che ha portato a casa diversi risultati e ha visto crescere l’entusiasmo tra i partecipanti.

Ottima la prova di Esmeralda Ramagli, che ha conquistato un brillante 2° posto. Sfiora il podio Mattia Pilastro, che si è dovuto accontentare di un quinto posto dopo essere arrivato a un passo dalla medaglia Si è svolto nel fine settimana a Spello il 5° Memorial Sesio Famà, appuntamento ormai consolidato nel calendario giovanile del judo, che ha richiamato numerosi atleti pronti a darsi battaglia sul tatami. Tra le società presenti anche il Judo Ok Arezzo, sceso in gara con cinque atleti della categoria Esordienti B: Mattia Pilastro, alla sua prima esperienza agonistica, Leonardo Cincinelli, Filippo Panessa, Alfredo Magnanensi ed Esmeralda Ramagli.

