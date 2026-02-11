A Spello si sono svolte due gare di judo, una dedicata ai ragazzi più esperti e l’altra ai principianti. I giovani atleti italiani hanno conquistato due medaglie d’oro, dimostrando grande impegno e abilità. La competizione ha visto protagonisti pure i Cussini, che hanno portato a casa risultati significativi. La giornata è stata ricca di emozioni e di sfide intense tra i giovani judoka.

Si sono svolte a Spello due importanti competizioni di judo, dedicate alle classi agonistiche e ai preagonisti. A rappresentare Siena circa 30 atleti, che hanno ben figurato, a fronte di judoka provenienti da tutta Italia, dimostrando qualità tecniche, determinazione e spirito sportivo. Dagli Esordienti B, sono arrivati risultati di grande rilievo: due, le medaglie d’oro conquistate, grazie alle ottime prestazioni di Aurora Frau e Lara Bossini, entrambe vincitrici di due incontri per ippon. Medaglia d’argento per Matteo Gabbriellini, autore di tre incontri vinti, mentre sono saliti sul terzo gradino del podio Riccardo Sestini, Pietro Cosco e Gabriele Giacopelli, tutti con tre combattimenti vinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Judo. Cussini protagonisti a Spello. Arrivano due medaglie d’oro

Approfondimenti su Spello Judo

Ad Albinia si è disputata la quarta tappa del Trofeo Maremma di judo, un evento che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti provenienti da società toscane e del Lazio.

L’Italia torna a casa con due medaglie dal Grand Slam di Parigi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spello Judo

Argomenti discussi: Judo. Cussini sugli scudi a Gerenzano. Sassetti-Gabbriellini: argento; Judo. Cussini protagonisti a Spello. Arrivano due medaglie d’oro.

Judo. Cussini protagonisti a Spello. Arrivano due medaglie d’oroSi sono svolte a Spello due importanti competizioni di judo, dedicate alle classi agonistiche e ai preagonisti. A rappresentare Siena circa 30 atleti, che hanno ben figurato, a fronte di judoka ... sport.quotidiano.net

Judo. Cussini sugli scudi a Gerenzano. Sassetti-Gabbriellini: argentoSi è svolto a Gerenzano, il Trofeo Città di Como, competizione nazionale di judo che ha richiamato circa 600 atleti provenienti da numerose regioni italiane. Alla manifestazione ha partecipato anche ... lanazione.it

ATLETICA. BUONE PROVE INDOOR, DEI CUSSINI IN PISTA A PADOVA, MODENA E PARMA. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/atletica-buone-prove-indoor-dei-cussini-in-pista-a-padova-modena-e-parma/ - facebook.com facebook