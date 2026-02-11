Jovanotti l’Enac blocca il Padrongianus | concerto nel caos a Olbia

La data del concerto di Jovanotti a Olbia, prevista per il prossimo 7 agosto, è saltata all’ultimo minuto. L’Enac ha deciso di bloccare l’evento, lasciando i fan e gli organizzatori senza parole. La decisione ha provocato confusione e disagi tra chi aveva già comprato i biglietti, mentre ancora non si sa se e quando si potrà recuperare la data.

Olbia, 11 febbraio 2026 – Un brusco stop dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha gettato nel caos l'organizzazione del concerto di Jovanotti previsto per il 7 agosto 2026 a Olbia. La scelta della spianata del Padrongianus, ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza legate alla vicinanza dell'aeroporto Olbia Costa Smeralda e alla presenza del Mater Olbia Hospital, rischia di compromettere l'evento che si prospettava come uno dei momenti clou dell'estate sarda. La decisione dell'Enac, giunta dopo una valutazione approfondita delle criticità legate alla logistica e alla sicurezza, ha colto di sorpresa l'amministrazione comunale e gli organizzatori.

