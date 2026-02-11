In Gran Bretagna, il match tra Joshua e Fury sembra sempre più lontano. Eddie Hearn, uno dei protagonisti dell’organizzazione, ha cambiato tono e ora appare più cauto. Dopo aver alimentato le speranze di un incontro imminente, il manager sembra aver fatto un passo indietro, lasciando aperta la porta a ulteriori ostacoli. I tifosi sperano ancora in un duello tra i due campioni, ma per ora tutto resta in sospeso.

Nel panorama sportivo britannico, l’idea di un confronto tra due dei pesi massimi più discussi ha subito una trasformazione significativa: ciò che un tempo appariva quasi scontato ora si presenta come una possibilità incerta. Le dinamiche tra Joshua e Fury, accompagnate dalle valutazioni dei loro team, hanno mostrato una caution crescente e una riconsiderazione delle tempistiche, lasciando emergere una prospettiva aperta e meno prevedibile. La dialettica intorno al possibile incontro ha attraversato una svolta: non esistono certezze su un ritorno di Joshua sul ring e non è chiaro se un confronto con Fury possa realizzarsi in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Joshua-Fury: Hearn cambia tono, sembra un passo indietro

Approfondimenti su Joshua Fury

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha diffuso chiarimenti sullo schema di decreto riguardante i controlli e le ispezioni delle caldaie negli edifici, confermando l’impegno a mantenere alta la sicurezza e l’efficienza energetica senza introdurre modifiche sostanziali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Joshua Fury

Argomenti discussi: Eddie Hearn sta costruendo due pesi massimi per battere l’eccezionale Moses Itauma.

Anthony Joshua si ritira, Tyson Fury torna: ecco perché non sono una buona notizia per il solito teatrino dei pesi massimiDopo il drammatico incidente stradale avvenuto in Nigeria, dove hanno perso la vita due suoi cari amici e collaboratori, Anthony Joshua sembrerebbe intenzionato a dire addio alla boxe. Manca ... ilfattoquotidiano.it

Tyson Fury e Anthony Joshua potrebbero presto scontrarsi. Ad avere in mente questa sfida da sogno è niente meno che Dana White, con alle spalle la sua neonata promotion di pugilato "Zuffa Boxing", che ha svelato di avere "annunci pazzeschi in arrivo nelle - facebook.com facebook