Jorge Martin si è confrontato con Marc Marquez prima dell' intervento chirurgico

Prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, Jorge Martin si è incontrato con Marc Marquez. I due piloti si sono confrontati in vista dell’operazione, mentre Martin cerca di riprendersi dalla stagione complicata e dal ritorno in pista a Valencia.

l'inverno non ha seguito i piani di Jorge Martín. Dopo il ritorno in pista a Valencia, nell'ultima prova della stagione precedente, non è riuscito a liberarsi del dolore causato dalla frattura della clavicola destra e dello scafoide sinistro, rimasta dall'incidente in Giappone. Con il passare dei giorni la situazione è peggiorata, anche durante il periodo di riposo. Una fitta intensa nella zona della clavicola ha spinto il pilota a cercare chiarezza medica mentre erano in corso controlli di routine. il recupero ha richiesto attenzione costante: il ritorno in sella è avvenuto a Valencia, ma i sintomi hanno continuato a farsi sentire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

