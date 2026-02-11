John Elkann non farà più la messa alla prova. Il procedimento giudiziario sulla residenza della nonna Marella Caracciolo si ferma qui. Ora, il manager potrà affrontare le prossime tappe senza questa condizione.

Niente messa alla prova per John Elkan n, il procedimento giudiziario che riguarda la residenza della nonna, Marella Caracciolo. Il numero 1 di Stellantis aveva chiesto di fare il tutor dai padri Salesiani per dieci mesi, ma il gip di Torino ha respinto la richiesta. Ha già pagato al Fisco 183 milioni di euro, per il parere favorevole della procura all'ammissione all'istituto giuridico che consente, completato il percorso, l'estinzione del reato e quindi casellario giudiziario immacolato. Si attendono nel frattempo l'esito del ricorso per Cassazione presentato dagli avvocati di Elkann contro l'imputazione coatta ordinata dal gip e la fissazione dell'udienza preliminare per le dichiarazioni infedeli degli anni 2018 e 2019, anno della scomparsa di Donna Marella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - John Elkann, sfuma la messa alla prova. Cosa succede ora

Approfondimenti su John Elkann

La procura di Torino ha deciso di restituire gli atti dell’indagine sull’eredità di Marella Caracciolo a John Elkann.

L'udienza per la messa alla prova di John Elkann nell'ambito dell'eredità Agnelli è stata rinviata al 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su John Elkann

Argomenti discussi: John Elkann in visita a Casa Italia: La cerimonia inaugurale? C’ero, bellissimo; Le carte segrete svelano le manovre di Epstein per agganciare John e Lapo Elkann; John Elkann visita Casa Italia a Milano per le Olimpiadi invernali.

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «EREDITÀ AGNELLI: SFUMA MESSA ALLA PROVA PER JOHN ELKANN, GLI ATTI TORNANO AI PM»Tornano indietro le lancette dell’orologio per l’inchiesta della procura di Torino in merito all’eredità di Marella Caracciolo. Il gip Giovanna Di Maria, ... agenziagiornalisticaopinione.it

Eredità Agnelli, respinta la messa in prova per John Elkann: ora rischia rinvio a giudizio e processoLa gip di Torino respinge il rito alternativo dopo l’imputazione coatta per frode fiscale. Atti ai pm: verso la richiesta di rinvio a giudizio anche per Ferrero ... milanofinanza.it

Basta smart working anche a Stellantis, John Elkann richiama tutti in ufficio: «È tempo di tornare a lavorare insieme» x.com

L’indagine per ora è contro ignoti, ma i reati riguardano proprietà di persone tutt’altro che sconosciute. Sono John, Lapo e Ginevra Elkann, nipoti di Gianni Agnelli, principali eredi – assieme alla madre Margherita – del “Signor Fiat”. Di Ettore Boffano e Manuel - facebook.com facebook