Je’Von Evans | Sono grato per l’opportunità avuta alla Rumble

Je’Von Evans ha fatto il suo debutto ufficiale nel roster principale durante la Royal Rumble del 2026. Dopo aver ricevuto l’opportunità, ha combattuto per 48 minuti, rimanendo in gara più a lungo di molti altri. Alla fine, però, è stato eliminato da Randy Orton. Evans si dice soddisfatto di aver partecipato e ringrazia per l’esperienza.

Dopo la sua recente convocazione nel roster principale, Je’Von Evans ha trascorso 48 minuti come partecipante attivo nella Royal Rumble maschile del 2026, sebbene sia stato poi eliminato da Randy Orton. Intervenuto al programma settimanale “Raw Recap” della WWE, Evans ha riflettuto sul suo ruolo nel popolare match insieme alle co-star di “NXT” Trick Williams e Oba Femi. “Sento che è stato un momento magico”, ha detto Evans. “Essere lì e vedere come ci siamo evoluti tutti, capisci cosa intendo? E realizzare, tipo, ehi, solo un paio di settimane fa, stavamo spaccando a ‘NXT’, e ora abbiamo l’opportunità di spaccare qui a ‘Raw’, ‘SmackDown’ e in qualsiasi PLE che verrà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su Je’Von Evans

Durante l'ultima puntata di SmackDown, si è svolto un match avvincente tra The Miz e Je’ Von Evans, caratterizzato da ritmo elevato e intensità.

Ultime notizie su Je’Von Evans

