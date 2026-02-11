Jazz al Museo

Sabato 14 febbraio alle 21, il Museo ospita l’evento Quartieri Jazz. Una serata dedicata alla musica dal vivo, con artisti che uniscono jazz e scienza in un viaggio musicale. L’evento promette di portare nel cuore della città un’esperienza coinvolgente, tra note e innovazione. L’ingresso è libero, e subito dopo l’inizio, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle melodie.

Un Viaggio tra la Musica e la ScienzaL'appuntamento con i Quartieri Jazz è in programma per sabato 14 febbraio ore 21.30 al Real Museo Mineralogico, Università di Napoli Federico II.IL CONCERTOCon una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location.

