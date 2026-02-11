‘It’s time to get aggressive’ Border Patrol agent says in Chicago shooting video

La polizia federale ha diffuso le immagini della bodycam che mostrano l’intervento durante una sparatoria a Chicago. Una donna è stata colpita più volte, ma è riuscita a sopravvivere. Le immagini ritraggono gli agenti che si avvicinano rapidamente, con uno di loro che dice: “È il momento di essere aggressivi”. La scena si svolge nel cuore della città, mentre le forze dell’ordine cercano di gestire un grave episodio di violenza.

Soon after the shooting, the U.S. Department of Homeland Security said Marimar Martinez, a U.S. citizen, had rammed the agents with her car. But the footage suggested that the agents could have struck her vehicle themselves. Video, emails and other records were released by the U.S. Attorney's Office in Chicago late on Tuesday after a district court judge said that the government had shown "zero concern" about Martinez's reputation. Martinez, a Montessori school teacher in Chicago, was following the agents on October 4 to warn residents of their presence when the collision occurred. In the bodycam video released Tuesday, one agent could be heard saying "do something, bitch" shortly before the vehicles made contact.

