Italy’s Meloni moves to allow naval blockades against migrants

Il governo italiano ha approvato un disegno di legge che consente di bloccare le navi con a bordo migranti. La decisione arriva in un momento di forte tensione sull’immigrazione, con l’obiettivo di fermare le imbarcazioni prima che raggiungano le coste italiane. La misura, che prevede l’autorizzazione a usare la forza navale, ha suscitato molte polemiche e divisioni tra chi la considera un passo necessario per la sicurezza e chi la vede come un passo indietro sui diritti umani. Ora il Parlamento dovrà discutere e approvare la proposta, che potrebbe

The move comes after the European Parliament this week approved changes to EU asylum rules, responding to pressure from member states including Italy for a tougher approach. Under a draft of the legislation seen by Reuters, the government could ban boats from entering its territorial waters for up to six months "in cases of serious threat to public order or national security". Those breaching it would face fines of up to 50,000 euros (60,000) and in case of repeated violations have their boats confiscated — a measure aimed at charity rescue ships. Meloni's coalition has repeatedly argued that by operating rescue vessels humanitarian groups act as an incentive for migrants to put to sea.

