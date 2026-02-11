Italian Value | Il valore di chi tiene in piedi l’Italia

Questa mattina si parla di come l’Italia stia affrontando le sfide dei tempi moderni. La fotografia che emerge è quella di un paese che resiste, cresce e si adatta ai nuovi equilibri globali. Non si tratta solo di raccontare l’attualità, ma di capire come il nostro Paese si sta costruendo il suo cammino in mezzo alle difficoltà.

La fotografia di un'Italia che resiste, cresce e si costruisce nei nuovi equilibri globali. Un'analisi che non si limita a raccontare l'attualità, ma aiuta a leggerla. In una fase in cui l'economia italiana è chiamata a confrontarsi con uno scenario internazionale sempre più complesso — segnato dal ritorno dei dazi, da equilibri geopolitici instabili e da una competizione più serrata sui mercati globali — il ruolo delle istituzioni e delle imprese assume un peso decisivo. In questo contesto si colloca il contributo di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri, che spiega come ciò che accade fuori dai confini nazionali ha effetti immediati sull'economia italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italian Value: Il valore di chi tiene in piedi l'Italia

