Questa mattina si gioca l'atteso Italia-Svezia nel torneo di hockey ghiaccio maschile ai Giochi di Milano e Cortina 2026. Le due squadre scendono in pista per la prima volta in questa competizione, con gli italiani determinati a fare bella figura davanti al loro pubblico. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa, tra tifosi appassionati e appassionate, pronti a sostenere la propria squadra.

Siamo pronti per vivere l’esordio ufficiale del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo che la competizione femminile è già ampiamente entrata nel vivo, con le azzurre capaci di qualificarsi in maniera brillante in vista della fase ad eliminazione diretta, ora starà ai colleghi del comparto maschile farsi valere in casa. L ‘Italia, infatti, è pronta a fare il proprio esordio contro la Svezia, questa sera alle ore 21.10. Non sarà certo un esordio morbido o semplice per i nostri portacolori. La nazionale delle “Tre corone”, infatti, è una serissima candidata alle medaglie e, di conseguenza, il Blue Team dovrà davvero superarsi per una prima partita tutta da vivere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo di hockey su ghiaccio maschile sta per partire.

Questa mattina le ragazze dell'hockey ghiaccio femminile scendono in campo per la partita contro la Svezia, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

