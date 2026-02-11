Italia getta benzina sul volto della moglie | cosa vuole farle Shock in Italia

La giustizia italiana ha emesso il primo verdetto su una vicenda terribile che ha sconvolto la Brianza. Un uomo ha gettato benzina sul volto della moglie, un gesto violento e sconvolgente. Ora si attende di sapere cosa voglia fare con questa donna, mentre gli investigatori continuano a ricostruire la vicenda. La comunità è in stato di shock per quanto accaduto.

La giustizia ha emesso il suo primo verdetto su una vicenda di cronaca che ha scosso profondamente la Brianza per la sua efferatezza. Petru Nicolae Ursescu, il 46enne di origini rumene accusato di aver perseguitato e aggredito brutalmente l’ex coniuge, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione. La decisione è arrivata dalla giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, Tiziana Landoni, che ha riconosciuto l’uomo colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La spirale di violenza, fatta di insulti, vessazioni e minacce costanti, era culminata nel drammatico episodio dello scorso 5 novembre in un parcheggio di Seregno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 46 anni, Petru Nicolae Ursescu, è stato condannato a quasi quattro anni di carcere.

In una tranquilla villetta italiana, un dramma ha sconvolto la comunità.

