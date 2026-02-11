Italia d' oro nello slittino | la coppia Voetter-Oberhofer trionfa nel doppio femminile

Le atlete italiane Voetter e Oberhofer hanno conquistato l’oro nello slittino doppio femminile ai Giochi. Nella seconda manche, hanno migliorato il loro risultato, allungando il vantaggio e portando a casa la seconda medaglia per l’Italia in questa disciplina. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta e piena di emozioni.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono la storia: all’esordio del doppio femminile ai Giochi l’Italia è subito d’oro. Sulla pista Eugenio Monti le azzurre hanno disegnato due manche perfette: in testa dopo la prima manche hanno accelerato nella seconda, e hanno portato il vantaggio da 22 a 120 millesimi con una gara perfetta tra il giubilo del pubblico. È la seconda medaglia dello slittino a questi Giochi e l’Italia torna d'oro 20 anni dopo il trionfo a Torino di Zoeggeler, ora direttore tecnico. Le azzurre hanno cominciato bene nella prima manche sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center, fermando il cronometro sul 53"102. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

