Questa notte Italia 1 trasmette il Superbowl, attirando milioni di italiani davanti agli schermi. Nonostante le polemiche, l’evento sportivo rimane uno dei più seguiti, con tanti spettatori che si appassionano in prima serata. Klaus Davi torna con la sua rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Superbowl Italia 1) Al di là delle polemiche, il Superbowl si conferma un evento sportivo molto seguito anche in Italia. La finale del campionato professionistico di football americano della NFL è stata vista in tutto il mondo da circa 127,7 milioni di spettatori, battendo il record dello scorso anno di 126 milioni circa. Nella seconda serata di Italia 1 la diretta da mezzanotte alle due ha tenuto una media di 400mila spettatori con quasi l’8% di share ma punte del 12% tra i 1924enni e del 10% tra i 2534enni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia 1 "stappa" di notte col Superbowl

Riccardo Cioni, il dj livornese noto negli anni Ottanta e Novanta, ha fatto ascoltare le sue note durante il Superbowl, uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti.

