Giusi Princi celebra la nascita di ITabloid, il nuovo giornale online promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane. L’europarlamentare di Forza Italia vede nel progetto un punto di riferimento per il giornalismo, la cultura e le donne, definendolo “un presidio di qualità, approfondimento e pluralismo dell’informazione”.

Giusi Princi: “ITabloid nuovo spazio libero per il giornalismo, la cultura e le donne”. L’europarlamentare Giusi Princi (FI – PPE) accoglie con entusiasmo la nascita di ITabloid, il nuovo periodico digitale promosso dall’Associazione Giornaliste Italiane, definendolo “un presidio di qualità, approfondimento e pluralismo dell’informazione”. Un progetto che valorizza il ruolo delle donne nel giornalismo. In una nota, Princi sottolinea come l’iniziativa rappresenti un passo significativo nel panorama mediatico contemporaneo: “Accolgo con grande piacere la nascita di ITabloid. Non è soltanto un nuovo progetto editoriale, ma un segnale forte del ruolo centrale che le donne ricoprono oggi nel giornalismo e nella cultura”, afferma l’eurodeputata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - ITabloid, Giusi Princi elogia il nuovo spazio culturale

Approfondimenti su ITabloid NuovoSpazio

Durante la recente sessione del Parlamento Europeo a Strasburgo, l’europarlamentare Giusi Princi ha sottolineato l’importanza del ruolo delle donne come indicatore della vitalità democratica di un paese.

In vista del Giorno del Ricordo, Giusi Princi ha voluto ricordare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Detto, fatto! La richiesta di Giusi Princi è realtà: "invitare studenti calabresi alle Olimpiadi, per narrare una Calabria che funziona" - facebook.com facebook

La richiesta di Giusy Princi al Comitato Olimpico: «Invitare gli studenti calabresi alla cerimonia di chiusura» x.com