Istruzione in Italia report Istat 2024 | solo il 31,6% dei giovani ha la laurea siamo penultimi in Europa

In Italia, meno di un giovane su tre ha la laurea. È quanto emerge dal report Istat 2024, che mostra come il nostro paese sia penultimo in Europa per livello di istruzione tra i giovani. La situazione peggiora se si guarda alla drastica diminuzione della popolazione giovanile: in trent’anni, i giovani sono passati da 9,2 a 6 milioni. Un calo che preoccupa e mette in discussione il futuro del nostro sistema educativo e sociale.

L'Italia affronta un calo demografico drastico, passando da 9,2 a 6 milioni di giovani in trent'anni. Sebbene l'abbandono scolastico sia sceso al 13,5% (meglio della media UE), il Paese resta penultimo in Europa per laureati (31,6%). Crollano le iscrizioni a Giurisprudenza (6%) a favore di indirizzi economici e sociali.

