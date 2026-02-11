Ischia la storia del bimbo che ha smesso di fare danza perché veniva preso in giro dai compagni

Un bambino di Ischia ha smesso di ballare perché i compagni lo prendevano in giro. A raccontarlo sui social è stata Barbara Costagliuolo, l’insegnante di danza del piccolo. La vicenda ha fatto il giro della rete, lasciando molti senza parole.

A raccontare la vicenda, via social, è stata Barbara Costagliuolo, l'insegnante di danza del bambino.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bimbo alla maestra: “Lascio la danza perchè a scuola mi prendono in giro”

A Ischia si torna a parlare di bullismo nelle scuole di danza.

