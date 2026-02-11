Ischia commissario Feola | 60 milioni per rilanciare l’isola dopo il sisma
Il commissario Feola annuncia l’arrivo di 60 milioni di euro per rilanciare l’isola dopo il terremoto. I fondi serviranno a ricostruire abitazioni, negozi e infrastrutture danneggiate. L’obiettivo è ripartire rapidamente e ridare speranza agli abitanti di Ischia.
"> Ischia: Un Nuovo Inizio per la Ricostruzione Post-Calamità. Priorità a sfollati e opere pubbliche, con l’arrivo di 60 milioni di euro dal Fondo di Coesione. Questa è la roadmap delineata dall’avvocato Marcello Feola, il nuovo commissario straordinario incaricato della ricostruzione dell’isola d’Ischia. In un incontro avvenuto il 10 febbraio 2026 con i sei sindaci locali, Feola ha delineato strategie chiare per affrontare le criticità e trasformarle in opportunità di rinascita. Emergenza Strutturale e Sociale: La Situazione degli Sfollati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Ischia Commissario Feola
Terremoto ad Ischia, il salernitano Marcello Feola è il commissario per la ricostruzione
L’avvocato Marcello Feola, originario del salernitano, è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.
Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica più
In Italia, oltre 60 milioni di euro sono stati stanziati per il ripristino di piste e impianti sciistici in zone colpite dal sisma.
Ultime notizie su Ischia Commissario Feola
Argomenti discussi: Ischia, il commissario Feola: 60 milioni per la rinascita; Ischia, il commissario Feola: 60 milioni per la rinascita; Ischia, il nuovo commissario Feola: priorità agli sfollati e ricostruzione pubblica; Frasi contro Manfredi a Bagnoli: la dichiarazione del sindaco di Torre Annunzia.
Ischia, commissario Feola: 60 milioni per rilanciare l’isola dopo il sisma.Priorità a sfollati e opere pubbliche, con l’arrivo di 60 milioni di euro dal Fondo di Coesione. Questa è la roadmap delineata dall’avvocato Marcello Feola, il nuovo commissario straordinario incarica ... napolipiu.com
Ischia, si insedia il nuovo commissario per la ricostruzioneLa priorità è ridare le case ai cittadini che sono rimasti senza ha spiegato Marcello Feola che sostituisce Giovanni Legnini ... rainews.it
#Ischia, il nuovo commissario Feola: priorità agli sfollati e ricostruzione pubblica Incontro pubblico con i sei sindaci isolani Accelerare le delocalizzazioni degli sfollati, ridare slancio alla ricostruzione degli edifici pubblici e rinnovare gli accordi istituzionali con u - facebook.com facebook
Ischia, il nuovo commissario Feola: priorità agli sfollati e ricostruzione pubblica. Incontro pubblico con i sei sindaci isolani #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.