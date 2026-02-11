Ischia commissario Feola | 60 milioni per rilanciare l’isola dopo il sisma

Il commissario Feola annuncia l’arrivo di 60 milioni di euro per rilanciare l’isola dopo il terremoto. I fondi serviranno a ricostruire abitazioni, negozi e infrastrutture danneggiate. L’obiettivo è ripartire rapidamente e ridare speranza agli abitanti di Ischia.

Ischia: Un Nuovo Inizio per la Ricostruzione Post-Calamità. Priorità a sfollati e opere pubbliche, con l'arrivo di 60 milioni di euro dal Fondo di Coesione. Questa è la roadmap delineata dall'avvocato Marcello Feola, il nuovo commissario straordinario incaricato della ricostruzione dell'isola d'Ischia. In un incontro avvenuto il 10 febbraio 2026 con i sei sindaci locali, Feola ha delineato strategie chiare per affrontare le criticità e trasformarle in opportunità di rinascita. Emergenza Strutturale e Sociale: La Situazione degli Sfollati.

L’avvocato Marcello Feola, originario del salernitano, è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione dei territori di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

