Irina Shayk a Sanremo | la povertà da ragazza l' amore con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper E quel bacio appassionato a Napoli

Irina Shayk ha fatto il suo ingresso a Sanremo tra le luci del teatro e il vociare del pubblico. La modella russa, nota per le sue relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper, ha raccontato di come sia cresciuta in povertà. Durante la serata, ha anche condiviso qualche dettaglio sulla sua storia d’amore e ha lasciato il pubblico senza parole con un bacio appassionato a Napoli. Intanto, il Festival si arricchisce di nomi e sorprese, tra i co-conduttori e gli ospiti che salgono sul palco uno dopo l’altro.

Continua a infittirsi di nomi il Festival di Sanremo. Dal cappello di Carlo Conti, oltre ai 30 cantanti e ai duetti del giovedì, escono alla spicciolata i nomi dei co-conduttori e dei super ospiti. Così dopo Laura Pausini (l’unica per tutte e cinque le serate), Can Yaman, Lillo Petrolo, Nino Frassica e la rinuncia di Andrea Pucci, arriva l’annuncio della presenza di Irina Shayk come co-conduttrice della serata del giovedì. Per la bellissima top model russa è una prima volta assoluta all’Ariston. Il suo commento di gioia sui social è stato immediato: “Grazie per avermi chiamato, è un sogno che diventa realtà”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Irina Shayk a Sanremo: la povertà da ragazza, l'amore con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. E quel bacio appassionato a Napoli Approfondimenti su Irina Shayk Irina Shayk a Sanremo: la povertà da ragazza, il successo, l'amore con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. E quel bacio appassionato a Napoli Le luci di Sanremo si accendono su Irina Shayk, che torna sotto i riflettori con una visita tra i protagonisti del Festival. Irina Shayk, tutti i suoi amori da Ronaldo a Bradley Cooper Irina Shayk, modella di fama internazionale, celebra il suo 40º compleanno il 6 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Irina Shayk Argomenti discussi: La top model Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026: glamour internazionale all'Ariston; Sanremo 2026, Irina Shayk co-conduttrice. L'annuncio di Carlo Conti sui social; Irina Shayk sarà a Sanremo nel giorno in cui era previso Andrea Pucci, superospite della prima serata Tiziano Ferro: tutti i nomi; Chi è Irina Shayk, la modella che sostituirà Andrea Pucci sul palco dell’Ariston. Sanremo 2026, Irina Shayk stella dell’Ariston nella serata di giovedìAl teatro Ariston arriva il glamour internazionale per Sanremo 2026 con Irina Shayk, annunciata come super ospite della serata di giovedì ... amica.it Total black, Alta Moda e sneakers. Lo stile di Irina Shayk, presto a Sanremo 2026La modella russa di fama internazionale, infatti, sarà tra le co-conduttrici della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Al fianco di Carlo Conti, dunque, l’indossatrice classe 1986 pr ... iodonna.it Il direttore artistico del Festival ha anche smentito alcune voci che sono circolate negli ultimi giorni: «Qualcuno ha scritto erroneamente che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci, ma non è assolutamente vero: era già prevista, non sostituisce Pucci» - facebook.com facebook Sala contro La Russa: «Mi auguro che la gente non parli come Pucci» | E Irina Shayk salirà sul palco di Sanremo x.com

