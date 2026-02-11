Irina Shayk a Sanremo | la povertà da ragazza il successo l' amore con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper E quel bacio appassionato a Napoli

Le luci di Sanremo si accendono su Irina Shayk, che torna sotto i riflettori con una visita tra i protagonisti del Festival. La modella russa ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia difficile, tra povertà e sogni di successo. Ora, tra un impegno e l’altro, si gode il calore del pubblico italiano, tra un bacio appassionato a Napoli e la partecipazione al grande evento musicale. La sua presenza si aggiunge a quella di altri ospiti e co-conduttori, rendendo questa edizione ancora più ricca di nomi e sorpre

Continua a infittirsi di nomi il Festival di Sanremo. Dal cappello di Carlo Conti, oltre ai 30 cantanti e ai duetti del giovedì, escono alla spicciolata i nomi dei co-conduttori e dei super ospiti. Così dopo Laura Pausini (l'unica per tutte e cinque le serate), Can Yaman, Lillo Petrolo, Nino Frassica e la rinuncia di Andrea Pucci, arriva l'annuncio della presenza di Irina Shayk come co-conduttrice della serata del giovedì. Per la bellissima top model russa è una prima volta assoluta all'Ariston. Il suo commento di gioia sui social è stato immediato: "Grazie per avermi chiamato, è un sogno che diventa realtà".

