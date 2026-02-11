Iran Trump | Obama e Biden hanno creato un mostro

Donald Trump torna a criticare l’accordo sul nucleare con l’Iran. In un’intervista, il presidente statunitense lo ha definito “il più stupido che abbia mai visto”, puntando il dito contro la gestione dell’amministrazione Obama e Biden. Trump sostiene che quell’accordo abbia creato un “mostro” e non si è mai tirato indietro nel lanciare accuse dure.

Il presidente statunitense Donald Trump ha definito l’accordo sul nucleare stipulato con l’Iran dall’amministrazione Obama “il più stupido che abbia mai visto”. Durante un’intervista con Larry Kudlow su Fox Business Network, il tycoon ha accusato Barack Obama e l’allora suo vice Joe Biden di aver trasformato l’Iran in “un mostro”. Trump sembra comunque molto sicuro del fatto che Teheran voglia raggiungere un accordo: “Sarebbe sciocco se non lo facessero. Non parlerebbero con nessun altro, ma stanno parlando con me”. Nel frattempo, un alto funzionario della sicurezza iraniana si è recato in Oman, il sultanato mediorientale che sta mediando i colloqui tra Teheran e Washington. 🔗 Leggi su Lapresse.it

