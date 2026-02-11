Iran Trump e Netanyahu alla Casa Bianca | incontro previsto per oggi

Questa mattina alla Casa Bianca si svolge l’atteso incontro tra Donald Trump, Benjamin Netanyahu e le autorità americane. Prima di sedersi al tavolo, Netanyahu ha già incontrato l’inviato Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Usa. L’appuntamento si inserisce in un clima di grande attesa e tensione sulla situazione in Iran.

Prima del colloquio, Bibi ha già avuto incontri con l'inviato Steve Witkoff e con Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, intervistato da Fox Business, ha affermato che l’Iran sarebbe interessato a raggiungere un accordo sul nucleare, sottolineando che sarebbe un errore non farlo. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trova a Washington, dove ha incontrato alla Casa Bianca l’inviato Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump. Nel corso dell’incontro, sono stati affrontati temi legati alle questioni regionali. I due funzionari statunitensi avrebbero inoltre informato Netanyahu sui primi colloqui con l’Iran svolti venerdì scorso a Muscat. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Casa Bianca conferma che i colloqui con l’Iran sono ancora in programma per questa settimana.

Domani alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Faccia a faccia Trump?Netanyahu alla Casa Bianca: strategie militari e diplomazia sull’IranOggi Trump e Netanyahu si incontrano per affrontare le tensioni con l’Iran e discutere le possibili strategie per la sicurezza regionale. Ecco tutti gli aggiornamenti e i temi in agenda. notizie.it

Iran, oggi l'incontro tra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. LIVEBenjamin Netanyahu è arrivato a Washington per incontrare Donald Trump. Alla Casa Bianca ha già incontrato l'inviato Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. Intanto gli Stati Uniti ... tg24.sky.it

