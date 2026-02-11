Ippodromo Capannelle manca la firma del nuovo concessionario

Roma Capitale rischia di perdere l’ippodromo Capannelle. Il concessionario che aveva vinto il bando per gestire l’area non ha firmato il contratto entro i tempi stabiliti. Ora, la stagione ippica e i posti di lavoro sono in bilico. La situazione resta aperta e ancora da chiarire.

Roma Capitale è di fronte a una potenziale crisi per l’ippodromo Capannelle. Il concessionario vincitore del bando per la gestione 2026 non ha firmato il contratto entro i termini previsti, mettendo a rischio l’intera stagione ippica e i livelli occupazionali. La situazione richiede una rapida risoluzione da parte dell’amministrazione comunale per evitare la cancellazione delle corse e il trasferimento delle attività in altre strutture come Tagliacozzo o Firenze. La data del 9 febbraio è cruciale: entro tale giorno l’operatore che si era aggiudicato la gestione dell’impianto per il 2026 non ha formalizzato l’accordo.🔗 Leggi su Ameve.eu

C’era molta attesa, ma ieri non c’è stata nessuna firma ufficiale per il futuro dell’Ippodromo delle Capannelle.

Entro Natale sarà annunciato il nuovo gestore dell'ippodromo di Capannelle a Roma.

