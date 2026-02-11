Il 10 febbraio, in tutta Italia, si ricorda il Giorno del Ricordo. È una giornata dedicata a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e Dalmazia. Questa volta, tra le testimonianze, emerge quella di un uomo che si definisce figlio di esuli, che racconta la sua solitudine e il dolore di non aver potuto tornare nella sua terra. La legge del 2004 ha istituito questa commemorazione, ma per molti, come lui, il ricordo resta vivo ogni giorno.

La legge “30 marzo 2004 n. 92” (“Legge Menia”) ha istituito il Giorno del Ricordo, che viene celebrato il 10 febbraio di ogni anno. Il governo italiano, attraverso questa ufficializzazione dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dai territori italiani del Nord-Est ceduti alla Jugoslavia – in conseguenza dell’esito della seconda guerra mondiale – ha voluto dare un riconoscimento ufficiale a quella drammatica serie di eventi; che fino alla caduta del Muro era stata tenuta vergognosamente nascosta. Purtroppo molti esuli sono morti prima di questo riconoscimento, da parte del governo italiano, delle violenze e delle ingiustizie subite da noi, nativi delle terre dell’Adriatico orientale, cedute alla Jugoslavia; penso ai miei genitori che per l’intera vita rimasero dolorosamente legati alla loro cittadina natale: Pisino (Pola) divenuta Pazin, e che misero in pratica, sempre, i valori di un nobile e altruistico amor patrio, basati su onestà, coraggio, solidarietà, dignità, civismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Io, figlio di esuli, racconto la solitudine di chi non è potuto tornare nella nostra bella Italia

