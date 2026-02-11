Zara, conosciuta come la “Dresda dell’Adriatico”, si prepara a ricordare le sue ferite. La città ancora aspetta che le venga consegnata la medaglia d’oro, simbolo di riconoscimento e memoria. Un’esule ha ricordato che gli istriani e i dalmati non spariranno mai, nonostante tutto l’orrore subito. La città resta ferma, tra passato e presente.

Grande per me il privilegio di portare il saluto degli esuli giuliani, fiumani e dalmati, non solo come Presidente Onorario dell’Associazione Dalmati Italiani nel Mondo, ma soprattutto come uno degli ultimi nati in Dalmazia, a Zara, durante la sovranità italiana. Rappresento dunque una generazione in estinzione, ma in allegria, con figli e nipoti qui presenti, ai quali cerchiamo di trasmettere le nostre passioni. E mi permetto di salutare qui commosso la nostra decana Zore Bernetti Korman, zaratina, scomparsa pochi giorni or sono a quasi 109 anni di età. Ricordiamo oggi il 10 febbraio 1947, giorno del Trattato di Pace di Parigi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Io, esule, vi dico che istriani e dalmati non spariranno mai nonostante l’orrore»

Approfondimenti su Zara Dresda

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi la mostra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Come ampiamente prevedibile, parte piuttosto male il neofondato partito del generale Vannacci, autore del controverso saggio sul mondo al contrario e ora esule dalla Lega di Salvini. Dico che parte piuttosto male, poiché come prima mossa rivendica il propri - facebook.com facebook