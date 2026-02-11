invecchiamento pronto il piano sul cohousing fra generazioni diverse

In Italia, 5,8 milioni di anziani vivono da soli. La Cabina di Regia sta per approvare un nuovo piano sul cohousing tra generazioni diverse, un’idea per ridurre la solitudine e creare comunità più solidali. Nei prossimi giorni, si deciderà come usare il patrimonio pubblico per favorire questa soluzione.

In Italia ci sono 5,8 milioni di anziani che vivono soli. Appena l’8,5% di essi può contare sul sostegno di una badante. Ciò fa sì che attualmente la percentuale degli over 70 che nel nostro Paese vivono soli sia tra le più alte in Europa; prevalgono le donne. Un dato destinato a peggiorare, così con la demografia a sfavore il ricorso a soluzioni è quantomeno prioritario. Nasce in questo contesto lo sviluppo del cohousing intergenerazionale. Ovvero l’ipotesi di mettere in correlazione le necessità degli anziani e quelle dei giovani. Ai primi spesso necessita una situazione abitativa accudita e assistita, ai secondi un alloggio economicamente sostenibile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

In diverse città italiane cresce il fenomeno del cohousing, dove anziani e giovani condividono spazi di vita.

La scuola rappresenta il punto di incontro tra le generazioni, un elemento fondamentale per il futuro del Paese.

