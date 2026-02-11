Intimidazione col fuoco | provano a incendiare un portone nella fuga lasciano le taniche di benzina
Un tentativo di incendio scongiurato a Carmiano. Qualcuno ha cercato di bruciare il portone di una casa, lasciando sul posto alcune taniche di benzina. I residenti si sono accorti dell’atto vandalico e hanno chiamato subito i carabinieri, che stanno indagando per capire chi si nasconde dietro questa intimidazione.
CARMIANO – Tentano di appiccare il fuoco al portone di una abitazione, poi lasciano delle taniche di benzina sul posto e fuggono. Un’intimidazione, la scorsa notte, alla periferia di Carmiano. L’episodio si è verificato nelle ultime ore in via Strada comunale vecchia.Ignoti hanno utilizzato del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Carmiano Intimidazioni
Dà fuoco a volantini sotto casa della ex, fermato con taniche di benzina
Un uomo ha causato un incendio davanti alla casa dell'ex partner, dopodiché si è recato sul posto con l'auto carica di taniche di benzina.
I commercianti di Sferracavallo e l'intimidazione con le bottiglie di benzina: "Mai ricevuto richieste di pizzo"
Ultime notizie su Carmiano Intimidazioni
Argomenti discussi: Ossessionato da una donna, dà fuoco alla casa del presunto rivale: arrestato 51enne di Giussano; Perde la libertà per una lite sul fumo in casa: Così ha rovinato l'affidamento in prova.
Intimidazione del Ministero contro i Vigili del fuoco scesi in piazza contro il genocidio: la nostra solidarietà e complicità Esprimiamo tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà a Claudio Mariotti, rappresentante sindacale USB dei Vigili del Fuoco di Pisa, - facebook.com facebook
Anarchici, nuove minacce: "Sabotaggi e fuoco alle Olimpiadi" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.