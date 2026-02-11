Intimidazione col fuoco | provano a incendiare un portone nella fuga lasciano le taniche di benzina

Un tentativo di incendio scongiurato a Carmiano. Qualcuno ha cercato di bruciare il portone di una casa, lasciando sul posto alcune taniche di benzina. I residenti si sono accorti dell’atto vandalico e hanno chiamato subito i carabinieri, che stanno indagando per capire chi si nasconde dietro questa intimidazione.

CARMIANO – Tentano di appiccare il fuoco al portone di una abitazione, poi lasciano delle taniche di benzina sul posto e fuggono. Un'intimidazione, la scorsa notte, alla periferia di Carmiano. L'episodio si è verificato nelle ultime ore in via Strada comunale vecchia.Ignoti hanno utilizzato del.

