Intesa Sanpaolo chiama a raccolta le Pmi incontro a Napoli | finanza straordinaria per rilanciare la crescita

Intesa Sanpaolo ha convocato a Napoli oltre 200 imprenditori delle Pmi di Campania, Calabria e Sicilia. L’obiettivo è mostrare come la finanza straordinaria possa aiutare le aziende locali a crescere. L’evento si è concentrato su un modello di consulenza innovativo, che già ha portato primi risultati concreti. I rappresentanti delle banche hanno spiegato come questa strategia possa fare la differenza per le imprese del Sud.

Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione banca dei territori, ha riunito a Napoli gli imprenditori di Campania, Calabria e Sicilia per rilanciare l’approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le Pmi attraverso un modello di advisory integrato, unico nel panorama nazionale, che ha già fatto registrare risultati significativi. L’iniziativa, che ha coinvolto eccellenze consolidate e potenziali nuovi protagonisti dell’industria e della manifattura della piccola e media impresa meridionale, rappresenta la seconda tappa di una serie di incontri che Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori, ha annunciato nelle scorse settimane in occasione dell’appuntamento “Crescere per competere”, in cui il primo gruppo bancario italiano ha illustrato a una platea di imprenditori le peculiarità del proprio modello di corporate finance dedicato alle Pmi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo di 1 miliardo di euro per supportare la crescita di micro, piccole e medie imprese.

