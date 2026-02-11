Interferenza | il commento sul finale di Treviso-Olimpia Milano

La partita tra Treviso e Olimpia Milano si è conclusa tra polemiche sul finale. Dunston e Shields sono stati protagonisti di una scena vicina al tabellone, che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e commentatori. La decisione presa dall’arbitro in quell’istante ha diviso il pubblico, lasciando aperti diversi dubbi sulla regolarità del finale. I giocatori sono scesi dal campo senza commentare, ma il dibattito resta acceso.

La sfida tra Treviso Basket e Olimpia Milano ha acceso la discussione sul finale, quando una dinamica vicina al tabellone ha trovato coinvolti Dunston, Shields e Weber. L'episodio ha stimolato reazioni da parte della dirigenza e analisti, con diverse chiavi di lettura su quanto accaduto e sulle possibilità di intervento arbitrale. Con 1 minuto e 22 secondi sul tempo, Treviso Basket ha mantenuto il possesso e ha sviluppato l'azione offensiva. Briante Weber ha attaccato Bryant Dunston, ha concluso verso il tabellone e l'intervento di Dunston ha coinvolto la mano aperta sul tabellone, seguito dall'intervento di Shavon Shields dopo che la pallacanestro aveva toccato il ferro.

