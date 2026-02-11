L’Inter stupisce tutti e rinnova il contratto di Mkhitaryan, lasciando da parte le nuove regole sulla linea verde. Oaktree ha deciso di fare uno strappo alla regola e mantenere il centrocampista, che ormai sembrava destinato a partire. La scelta sorprende anche i tifosi, che si aspettavano un cambio di strategia più netto. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

L’ Inter prepara una mossa a sorpresa per il proprio centrocampo, pronta a derogare alla nuova linea verde imposta dalla proprietà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sta valutando seriamente il rinnovo del contratto di Henrikh Mkhitaryan, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Nonostante i 37 anni dell’armeno e la strategia del fondo Oaktree, orientata verso l’abbassamento dell’età media della rosa e l’investimento su profili futuribili, l’ex Roma è stato individuato come l’unica possibile eccezione tra i veterani del gruppo. La proposta sul tavolo di viale della Liberazione prevede un prolungamento di un ulteriore anno, che legherebbe il centrocampista ai colori nerazzurri fino al 2027. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter-Mkhitaryan, rinnovo a sorpresa: Oaktree fa uno strappo alla regola

Il Teatro Ricciardi di Capua ospita giovedì 18 dicembre alle 20.

